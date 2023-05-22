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Хакери дістали унікальне фото російського полковника, якого розшукує ФБР

Альона Мазуренко Понеділок, 22 травня 2023, 09:46
Хакери дістали унікальне фото російського полковника, якого розшукує ФБР

Активістам і хакерам вдалося віднайти єдине фото російського полковника Віктора Нетикшо, якого розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року.

Джерело: InformNapalm, хакери команди "Кібер Спротив"

Деталі: Українські хакери зламати електронну пошту дружини командира 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ (в/ч 26165), російського полковника Віктора Нетикшо.

Повідомляється, що він один з 12 офіцерів російської розвідки, яких розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року.

Хакерам також вдалося здобути єдине унікальне фото і деякі інші особисті документи Нетикшо, який очолював в/ч 26165 до 2018 року і курував дії російських хакерів в погонах.

У ФБР США були фото 11 офіцерів, при цьому 12-й і найголовніший з них – Нетикшо лишався у списку ФБР без фотографії, бо у відкритих джерелах та з джерел агентурної розвідки не вдавалося здобути його особисте фото.

 

Злам поштової адреси дружини полковника – Оксани Нетикшо допоміг встановити і дані паспорта, і фото і дані прописки самого "зашифрованого" офіцера з хакерської дюжини, яку розшукує ФБР.

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Теми: хакериРосіярозшуквибори
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