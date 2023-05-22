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Хакеры достали уникальное фото российского полковника, которого разыскивает ФБР

Алена МазуренкоПонедельник, 22 мая 2023, 09:46
Хакеры достали уникальное фото российского полковника, которого разыскивает ФБР

Активистам и хакерам удалось найти единственное фото российского полковника Виктора Нетикшо, которого разыскивает ФБР за вмешательство в выборы США 2016 года.

Источник: InformNapalm, хакеры команды "Кибер Сопротивление"

Детали: Украинские хакеры взломали электронную почту жены командира 85-го главного центра специальной службы ГРУ (в/ч 26165), российского полковника Виктора Нетикшо.

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Сообщается, что он один из 12 офицеров российской разведки, которых разыскивает ФБР за вмешательство в выборы США 2016 года.

Хакерам также удалось добыть единственное уникальное фото и некоторые другие личные документы Нетикшо, который возглавлял в/ч 26165 до 2018 года и курировал действия российских хакеров в погонах.

В ФБР США были фото 11 офицеров, при этом 12-й и самый главный из них - Нетикшо оставался в списке ФБР без фотографии, потому что в открытых источниках и из источников агентурной разведки не удавалось получить его личное фото.

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Взлом почтового адреса жены полковника - Оксаны Нетикшо помог установить и данные паспорта, и фото и данные прописки самого "зашифрованного" офицера из хакерской дюжины, которую разыскивает ФБР.

 
 

Темы: хакерыРосcиярозысквиборы
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