Вибухи на "Північних потоках": німецькі ЗМІ знайшли новий слід, який веде в Україну

У справі про вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні, проведеному німецькими медіакомпаніями NDR і WDR та газетою Süddeutsche Zeitung за участю шведського видання Expressen, польського Frontstory та данського Berlingske, яке оприлюднило Tagesschau.

Журналісти знову згадали 15-метрову яхту Andromeda, яка вже фігурувала в рамках розслідування вибухів на газопроводах. Зокрема, у березні стало відомо, що на борту яхти на початку вересня 2022 року з порту німецького міста Росток у море вийшли п'ятеро чоловіків і одна жінка. Судно взяла в оренду польська фірма, що належала українцям.

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Зараз журналісти з'ясували, що ця компанія є туристичною агенцією, яка базується у Варшаві. За її адресою зареєстровані ще понад 100 компаній.

Ця компанія не мала суттєвого обороту протягом років, а в 2020 році на її рахунки надійшло 2,8 мільйона євро. Що стало причиною такого високого доходу, з'ясувати не вдалося.

З вересня 2021 року президентом і акціонером компанії була зареєстрована жінка, котра, як стверджується, проживає у Києві.

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Журналісти вважають, що вона може бути лише підставною особою, і вказують, що спецслужби регулярно використовують підставні компанії для маскування або фінансування своїх операцій.

У розслідуванні зазначається, що німецькі служби безпеки знайшли ще один слід, який веде до українських збройних сил.

Зазначається, що деякі з осіб, які зняли яхту Andromeda і згодом вийшли на ній у море, пред'являли посвідчення особи. Серед документів був румунський паспорт на ім'я "Стефан М.", однак, за даними Федерального відомства у кримінальних справах, людина з таким ім'ям і тією ж датою народження під час здійснення диверсії перебувала в Румунії.

Орендував яхту чоловік віком близько 25 років, який мешкає в місті на південний схід від Києва. Автори вказують, що їм відоме його справжнє ім'я. На фотографіях у соціальних мережах зображений молодий чоловік, іноді у військовій формі з каскою – і з помітними татуюваннями. У розслідуванні вказується, що українець раніше служив у піхотному підрозділі.

Нагадаємо, у березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.