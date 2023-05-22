Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы на "Северных потоках": немецкие СМИ нашли новый след, ведущий в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 11:01

В деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" появились новые следы, ведущие в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании, проведенном немецкими медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung с участием шведского издания Expressen, польского Frontstory и датского Berlingske, которое обнародовало Tagesschau.

Журналисты снова вспомнили 15-метровую яхту Andromeda, которая уже фигурировала в рамках расследования взрывов на газопроводах. В частности, в марте стало известно, что на борту яхты в начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток в море вышли пятеро мужчин и одна женщина. Судно взяла в аренду польская фирма, принадлежавшая украинцам.

Сейчас журналисты выяснили, что эта компания является туристическим агентством, которое базируется в Варшаве. По ее адресу зарегистрированы еще более 100 компаний.

Эта компания не имела существенного оборота в течение лет, а в 2020 году на ее счета поступило 2,8 миллиона евро. Что стало причиной такого высокого дохода, выяснить не удалось.

С сентября 2021 года президентом и акционером компании была зарегистрирована женщина, которая, как утверждается, проживает в Киеве.

Журналисты считают, что она может быть лишь подставным лицом, и указывают, что спецслужбы регулярно используют подставные компании для маскировки или финансирования своих операций.

ВИДЕО ДНЯ

В расследовании отмечается, что немецкие службы безопасности нашли еще один след, который ведет к украинским вооруженным силам.

Отмечается, что некоторые из лиц, которые сняли яхту Andromeda и впоследствии вышли на ней в море, предъявляли удостоверение личности. Среди документов был румынский паспорт на имя "Стефан М.", однако, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, человек с таким именем и той же датой рождения во время совершения диверсии находился в Румынии.

Арендовал яхту мужчина в возрасте около 25 лет, проживающий в городе к юго-востоку от Киева. Авторы указывают, что им известно его настоящее имя. На фотографиях в социальных сетях изображен молодой человек, иногда в военной форме с каской – и с заметными татуировками. В расследовании указывается, что украинец ранее служил в пехотном подразделении.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Темы: Северный поток-2взрывУкраинаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Северный поток-2
Военные корабли РФ бывали вблизи мест взрывов на "Северных потоках" перед инцидентом – СМИ
Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно РФ находилось возле места взрыва "Северного потока"
СМИ рассказали о коррупции в немецком фонде, который поддерживал "Северный поток-2"
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: