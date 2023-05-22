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Російські добрива і українське зерно: 6 президентів з Африки прибудуть в Україну з "місією"

Альона Мазуренко Понеділок, 22 травня 2023, 11:09
Російські добрива і українське зерно: 6 президентів з Африки прибудуть в Україну з місією

В червні 2023 року Україну і Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів. Вони хочуть наростити експорт збіжжя з України і домовитись про експорт добрив з Росії.

Джерело: переговорник Жан-Ів Олів'є в інтерв'ю Associated Press

Дослівно: "Делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою. Вони хочуть "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка".

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Деталі: Повідомляється, що Олів'є протягом 6 місяців працював над організацією цих переговорів.

За його словами, африканські лідери також планують обговорити як наростити експорт зернових вантажів з України в умовах війни і можливість обміну полоненими.

Африканська делегація хоче відвідати обидві країни в червні 2023 року з "миротворчою місією".

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Олів'є прибув до Москви і також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями, щоб опрацювати "логістику" майбутніх переговорів.

За його словами, шість африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.

Йдеться про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Замбії.

Олів'є заявив, що ці переговори схвалили в США, ЄС, ООН, Африканський Союз і Китай, а президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти африканську делегацію. 

Ключовою відправною точкою для Африки є зерно і добрива.

Війна серйозно обмежила експорт зерна з України та добрив з Росії, що загострило глобальну продовольчу безпеку і голод.

Африка була одним з найбільш постраждалих континентів.

Минулого тижня Росія погодилася на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє Україні відправляти зерно через Чорне море в інші країни світу, і шість африканських президентів хотіли б, щоб ця угода була продовжена.

За словами Олів'є, вони також хочуть обговорити шляхи, які полегшать африканським країнам отримання поставок і оплату російських добрив.

Російські добрива не перебувають під міжнародними санкціями, але США і деякі західні країни наклали санкції на російські вантажні судна.

Доступ Росії до SWIFT також обмежений санкціями, через що африканським країнам важко замовляти та оплачувати критично важливі добрива.

Пряма мова Олів'є: "Нам потрібно буде мати вікно, через яке SWIFT буде уповноважений для цього конкретного пункту...Це буде на столі переговорів, і ми сподіваємося, що в такому випадку ми отримаємо підтримку росіян щодо зерна з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливості для платежів і поставок російських добрив".

Нагадаємо: 

  • В травні 2023 року під час телефонної розмови Володимира Зеленського із президентом ПАР Сирілом Рамафосою президент ПАР заявив, що хоче приїхати в Україну у складі місії від кількох країн Африки.

Теми: АфрикавійнаУкраїнапереговори
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