Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Олександр Шумілін, Альона Мазуренко Середа, 17 травня 2023, 13:31
В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з мирною ініціативою
Сиріл Рамафоса /AFP VIA GETTY IMAGES

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського із президентом ПАР Сирілом Рамафосою президент ПАР заявив, що хоче приїхати в Україну у складі місії від кількох країн Африки.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі УП

Дослівно: "Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.

Реклама:

Президент України привітав таку мирну ініціативу. Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації".

Деталі: 16 травня російські пропагандисти повідомляли, що Рамафоса поговорив із Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. 

В РФ стверджували, що Путін і Зеленський погодилися прийняти місію африканських лідерів з "мирної ініціативи".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
  • Влітку Путін запрошений на саміт глав п'яти країн - БРІКС, який відбудеться в ПАР.
  • ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.
  • У ПАР навіть подумували вийти з Міжнародного кримінального суду, щоб не арештовувати Путіна, але зрештою запропонували йому взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто.
  • Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні.

Теми: ЗеленськийАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: