В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського із президентом ПАР Сирілом Рамафосою президент ПАР заявив, що хоче приїхати в Україну у складі місії від кількох країн Африки.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі УП

Дослівно: "Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.

Президент України привітав таку мирну ініціативу. Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації".

Деталі: 16 травня російські пропагандисти повідомляли, що Рамафоса поговорив із Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

В РФ стверджували, що Путін і Зеленський погодилися прийняти місію африканських лідерів з "мирної ініціативи".

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