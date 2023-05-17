В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"
Під час телефонної розмови Володимира Зеленського із президентом ПАР Сирілом Рамафосою президент ПАР заявив, що хоче приїхати в Україну у складі місії від кількох країн Африки.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі УП
Дослівно: "Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.
Президент України привітав таку мирну ініціативу. Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації".
Деталі: 16 травня російські пропагандисти повідомляли, що Рамафоса поговорив із Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
В РФ стверджували, що Путін і Зеленський погодилися прийняти місію африканських лідерів з "мирної ініціативи".
Нагадаємо:
- У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
- Влітку Путін запрошений на саміт глав п'яти країн - БРІКС, який відбудеться в ПАР.
- ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.
- У ПАР навіть подумували вийти з Міжнародного кримінального суду, щоб не арештовувати Путіна, але зрештою запропонували йому взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто.
- Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні.