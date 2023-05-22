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Київський тіктокер звинувачував у війні з РФ "сатанинську мафію"

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 12:46
Київський тіктокер звинувачував у війні з РФ сатанинську мафію
фото СБУ

У Києві викрили "TikTok" блогера, який заперечував збройну агресію Росії та звинувачував у війні "сатанинську мафію".

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, 46-річний мешканець Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив відеозапис із запереченням збройної агресії рф проти України, який у подальшому був розміщений у соцмережі "TikTok".

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У своїх відеоматеріалах підозрюваний намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію".

 

При цьому, блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заперечення збройної агресії РФ проти України.

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Чоловіку повідомлено про підозру в запереченні збройної агресії рф проти України. На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

 

Спецслужби також стверджує, що цей фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

За даними СБУ, він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Розслідування триває.

 

Теми: КиїввійнапропагандаСБУ
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