Киевский тиктокер обвинял в войне с РФ "сатанинскую мафию"

В Киеве разоблачили "TikTok" блогера, который отрицал вооруженную агрессию России и обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, 46-летний житель столицы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал видеозапись с отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины, которая в дальнейшем была размещена в соцсети "TikTok".

В своих видеоматериалах подозреваемый пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию".

При этом, блогер призвал всех зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским правоохранителям.

Заключениями судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания в опубликованных материалах имеют пропагандистский характер и направлены на отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в отрицании вооруженной агрессии рф против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Спецслужбы также утверждает, что этот фигурант принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года.

По данным СБУ, он публично подстрекал людей оказывать сопротивление законным действиям представителей власти и правоохранителей.

Расследование продолжается.