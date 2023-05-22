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Інцидент біля Бидгоща: російська ракета не становила загрози для Польщі - Міноборони

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 12:47

У Міноборони Польщі заявили, що російська ракета, яка впала в лісі під містом Бидгощ у грудні, не становила загрози для країни.

Про це сказав заступник міністра оборони Марчин Очепа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За його словами, "не було до кінця зрозуміло, що саме увійшло" в повітряний простір країни. Очепа сказав, що "щось з'явилося на радарі", але не було зрозуміло, що саме.

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"Нам варто було б бути поміркованими в оцінках. Ми не говоримо тут про ракету, яка була націлена на Польщу... Йдеться про ракету, яка мала заплутати українську систему протиракетної оборони, але внаслідок несправності змінила траєкторію польоту і самознищилася", – сказав урядовець.

Він додав, що оскільки ракета мала на меті заплутати українську ПВО, то вона постійно маневрувала і змінювала висоту.

Очепа наголосив, що інцидент із ракетою не призвів до конфлікту між польським Міноборони і військовим командуванням.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 27 квітня Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта. Було підкреслено, що ситуація не загрожує безпеці мешканців. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати.

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни

Теми: ПольщаРосіяобстріл
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