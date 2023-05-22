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Инцидент возле Быдгоща: российская ракета не представляла угрозы для Польши – Минобороны

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 12:47

В Минобороны Польши заявили, что российская ракета, упавшая в лесу под городом Быдгощ в декабре, не представляла угрозы для страны.

Об этом сказал заместитель министра обороны Марчин Очепа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

По его словам, "не было до конца ясно, что именно вошло" в воздушное пространство страны. Очепа сказал, что "что-то появилось на радаре", но не было понятно, что именно.

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"Нам следовало бы быть сдержанными в оценках. Мы не говорим здесь о ракете, которая была нацелена на Польшу... Речь идет о ракете, которая должна была запутать украинскую систему противоракетной обороны, но в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась", – сказал чиновник.

Он добавил, что поскольку ракета ставила целью запутать украинскую ПВО, то она постоянно маневрировала и меняла высоту.

Очепа подчеркнул, что инцидент с ракетой не привел к конфликту между польским Минобороны и военным командованием.

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Напомним, 27 апреля Министерство национальной обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта. Было подчеркнуто, что ситуация не угрожает безопасности жителей. Окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.

Темы: ПольшаРосcияобстрел
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