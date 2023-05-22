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Прем'єр Вірменії заявив про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 13:38

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що визнана Вірменією територія Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів включає і Нагірний Карабах.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpres.

"Сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до формули про те, що Вірменія і Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного – 29 800 кв. км і 86 600 кв. км відповідно, і між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху", – зазначив Пашинян.

За його словами, Вірменія "згідна з цією логікою і веде переговори за цією логікою, наголошуючи, що міжнародні механізми забезпечення діалогу Степанакерт-Баку надзвичайно важливі".

"Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ", – додав Пашинян.

Нагадаємо, 30 квітня у Вашингтоні відбулись переговори між Вірменією і Азербайджаном щодо нормалізації відносин. Після них держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".

Після цього у Брюсселі відбулася зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану за посередництва ЄС для переговорів над досягненням сталого миру.

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Теми: ВірменіяАзербайджан
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