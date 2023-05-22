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Премьер Армении заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 13:38

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Armenpres.

"Восприятие международного сообщества все больше склоняется к формуле о том, что Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга – 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно, и между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", – отметил Пашинян.

По его словам, Армения "согласна с этой логикой и ведет переговоры по этой логике, подчеркивая, что международные механизмы обеспечения диалога Степанакерт-Баку чрезвычайно важны".

"В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – добавил Пашинян.

Напомним, 30 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Арменией и Азербайджаном по нормализации отношений. После них госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "стороны достигли значительного прогресса в решении сложных вопросов".

После этого в Брюсселе состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС для переговоров над достижением устойчивого мира.

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Темы: АрменияАзербайджан
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