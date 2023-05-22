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Здавала росіянам позиції на захід від Бахмута: на Донеччині викрили зрадницю

Олена РощінаПонеділок, 22 травня 2023, 15:19
Здавала росіянам позиції на захід від Бахмута: на Донеччині викрили зрадницю
Інформаторка росіян з смт Олексієво-Дружківка, фото СБУ

Правоохоронці виявили, що жителька селища міського типу Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області збирала для російських загарбників дані про Сили оборони України на Бахмутському напрямку: вогневі позиції, засоби ППО.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: СБУ заявила, що викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини – інформаторкою росіян була мешканка Олексієво-Дружківки.

Жінка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Передусім вона намагалася встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони захисників.

СБУ повідомляє, що її співробітники затримали фігурантку під час виконання нею ворожого завдання. У жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

 

Жителька Олексієво-Дружківки активно користувалася забороненою російською соцмережею "Одноклассники" й поширювала там антиукраїнські дописи. У соцмережі на неї вийшов "зв’язковий" російської спецслужби, який у січні 2023 року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними прокуратури, протягом лютого 2023 року українка спілкувалася з росіянином через месенджер "Telegram". У відправлених повідомленнях жінка вказувала місця тимчасового та постійного розташування підрозділів Збройних Сил України у селищі Олексієво-Дружківка та в районі міста Дружківка.

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Підозрювана зазначала адреси, де дислокувався особовий склад та знаходились укріплені райони українських захисників. Крім того, повідомляла представнику НЗФ РФ інформацію про напрямки руху військової техніки ЗСУ. 

Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони.

Отримані відомості жінка надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів.

 
 

Слідчі СБУ повідомили жительці Олексієво-Дружківки про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Теми: колабораціядержзрадаДонецька областьСБУ
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