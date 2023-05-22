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Сдавала россиянам позиции к западу от Бахмута: в Донецкой области разоблачили предательницу

Елена РощинаПонедельник, 22 мая 2023, 15:19
Сдавала россиянам позиции к западу от Бахмута: в Донецкой области разоблачили предательницу
Информатор россиян из пгт Алексеево-Дружковка, фото СБУ

Правоохранители обнаружили, что жительница поселка городского типа Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области собирала для российских захватчиков данные о Силах обороны Украины на Бахмутском направлении: огневых позициях, средствах ПВО.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: СБУ заявила, что разоблачила еще одну вражескую пособницу во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области – информатором россиян была жительница Алексеево-Дружковки.

Женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. Прежде всего, она пыталась установить координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и системы противовоздушной обороны защитников.

СБУ сообщает, что ее сотрудники задержали фигурантку во время выполнения ею вражеского задания. У женщины обнаружили мобильный телефон, который она использовала для передачи агрессору закрытых сведений.

 

Жительница Алексеево-Дружковки активно пользовалась запрещенной российской соцсетью "Одноклассники" и распространяла там антиукраинские сообщения. В соцсети на нее вышел "связной" российской спецслужбы, который в январе 2023 года предложил присоединиться к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным прокуратуры, в течение февраля 2023 года украинка общалась с россиянином через мессенджер "Telegram". В отправленных сообщениях женщина указывала места временного и постоянного расположения подразделений Вооруженных Сил Украины в поселке Алексеево-Дружковка и в районе города Дружковка.

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Подозреваемая отмечала адреса, где дислоцировался личный состав и находились укрепленные районы украинских защитников. Кроме того, сообщала представителю НВФ РФ информацию о направлениях движения военной техники ВСУ. 

Для сбора разведданных злоумышленница выходила на местность и скрыто наблюдала за подразделениями украинских войск. Также она "в темную" использовала своих соседей и знакомых, у которых расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники Сил обороны.

Полученные сведения женщина отправляла оккупантам через мессенджер в виде текстовых сообщений с указанием геолокаций украинских объектов.

 
 

Следователи СБУ сообщили жительнице Алексеево-Дружковки о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). 

Женщина находится под стражей. Ей грозит до 15 лет заключения.

Темы: коллаборационизмгосизменаДонецкая областьСБУ
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