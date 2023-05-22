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Глава МЗС Нідерландів: Українські пілоти незабаром почнуть тренування на F-16

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 16:57

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра анонсував, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться "дуже скоро". 

Про це він сказав, прибувши на консультації зі своїми колегами з країн ЄС у понеділок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Цими вихідними Сполучені Штати, де виробляють винищувачі F-16, підтримали навчання українців з управління цими бойовими літаками. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі. 

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Глава МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи будуть навчання проходити у Нідерландах. За його словами, Нідерланди об'єднують свої зусилля з Данією, Норвегією та Бельгією, і міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями. 

Хукстра також не сказав, чи будуть нідерландські інструктори навчати українців, і не став уточнювати, коли перші українські пілоти зможуть почати навчатися. Але він підкреслив, що це відбудеться дуже скоро. "Щоразу, коли ми ухвалювали принципове рішення, ми, як правило, дуже швидко вирішували операційні питання", – зауважив міністр.

Раніше так відбувалося, наприклад, з постачанням важкої артилерії, додав Хукстра. "І це правильно, адже кожна година на рахунку. Ці попередні рішення незмінно розробляли протягом тривалого періоду, а підготовка до них часто відбувалася паралельно", – сказав він.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив кілька днів тому, що деталі поставки F-16 в Україну "будуть опрацьовані в найближчі тижні". 

"Україна може і надалі розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та її міжнародних партнерів", – говорив Рютте. 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалися.

Водночас від європейських країн, які б мали проводити навчання, підтверджень даних про початок тренувань не надходило.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: МЗСавіа
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