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Глава МИД Нидерландов: Украинские пилоты вскоре начнут тренировки на F-16

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 16:57

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра анонсировал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется "очень скоро".

Об этом он сказал, прибыв на консультации со своими коллегами из стран ЕС в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

В эти выходные Соединенные Штаты, где производят истребители F-16, поддержали обучение украинцев по управлению этими боевыми самолетами. По данным США, подготовка пилотов будет происходить в Европе.

Глава МИД Нидерландов Хукстра не сказал, будут ли учения проходить в Нидерландах. По его словам, Нидерланды объединяют свои усилия с Данией, Норвегией и Бельгией, и министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными объявлениями.

Хукстра также не сказал, будут ли нидерландские инструкторы обучать украинцев, и не стал уточнять, когда первые украинские пилоты смогут начать учиться. Но он подчеркнул, что это произойдет очень скоро. "Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы, как правило, очень быстро решали операционные вопросы", – отметил министр.

Ранее так происходило, например, с поставками тяжелой артиллерии, добавил Хукстра. "И это правильно, ведь каждый час на счету. Эти предыдущие решения неизменно разрабатывались в течение длительного периода, а подготовка к ним часто происходила параллельно", – сказал он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил несколько дней назад, что детали поставки F-16 в Украину "будут проработаны в ближайшие недели".

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"Украина может и в дальнейшем рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и ее международных партнеров", – говорил Рютте.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что учения украинских пилотов на F-16 уже начались.

В то же время от европейских стран, которые должны были бы проводить учения, подтверждений данных о начале тренировок не поступало.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСША і Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: МИДавиа
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