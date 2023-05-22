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"Здивувати ворога є чим": у Міноборони перелічили переваги F-16

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 17:16
Здивувати ворога є чим: у Міноборони перелічили переваги F-16
фото US Air Force

Міністерство оборони України назвало переваги багатоцільового сучасного винищувача F-16, який може забезпечити перевагу України над російськими окупантами.

Джерело: Military Media Center при МОУ

Дослівно: "Чи здатен F-16 панувати в українському небі і закрити його від російської авіації? Коротка відповідь: так, але по черзі…

 

*ТТХ на інфографіці ілюстративні. В ММС пояснюють, що модифікацій F-16 є багато, наразі невідомо, котру з них партнери зможуть передати Україні

інфографіка ММС

Універсальність

F-16 – це багатоцільовий винищувач, який поруч зі своїм прямим призначенням повітряного бою, може використовуватися в якості тактичного бомбардувальника, елемента ППО і навіть спеціалізованого літака радіолелектронної боротьби. Таким чином F-16 об’єднує в собі функціонал усіх головних радянських платформ, які сьогодні використовують Повітряні сили ЗСУ.

Озброєння

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Різноманітність засобів ураження, які здатна нести ця платформа, дійсно вражає. Ракети "повітря-повітря": базові AIM-7 та AIM-120 AMRAAM (в останній модифікації ракети здатні вражати ціль у режимі самонаведення на відстані 180 км); ракети "повітря-земля": штурмова AGM-65 "Маверік", протикорабельна і вже відома ворогу в наземній версії AGM-84 "Гарпун", не менш знайома протирадіолокаційна AGM-88 HARM, а також крилата ракета AGM-158 JASSM від Lockheed Martin (HIMARS).

Остання в базовій версії здатна наробити знатної "бавовни" на відстані 370 км. Також можуть використовуватися різноманітні бомби: кориговані, вільнопадаючі, запальні, касетні. Одним словом, здивувати ворога є чим.

Маневровість і "далекоглядність"

Хоча F-16 трохи поступається льотній маневровості МіГ-29, ця несуттєва різниця повністю нівелюється просунутою електронікою, яка дозволяє декласувати ворога на далеких дистанціях. Дальність виявлення цілей радаром AN/APG-80 складає майже 200 км, а прицільні контейнери AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN або AN/AAQ-28 LITENING дозволяють точно відпрацювати ворожі цілі.

Масовість

F-16 наймасовіший літак 4 покоління. Всього було випущено близько 4,600 винищувачів цього типу, а це майже втричі більше, ніж МіГ-29. Масовість передбачає розвинуту інфраструктуру, яка стане в нагоді при обслуговуванні й підтримці бойових спроможностей літака, тоді як дефіцит деталей для радянських платформ зі зрозумілих причин наростатиме".

Що передувало: Повітряні сили "розклали по поличках", чому сучасні багатоцільові винищувачі можуть стати ефективною протидією ворожій авіації.

Теми: винищувачівійнаМіноборони
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