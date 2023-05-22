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"Удивить врага есть чем": в Минобороны перечислили преимущества F-16

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 17:16
Удивить врага есть чем: в Минобороны перечислили преимущества F-16
фото US Air Force

Министерство обороны Украины назвало преимущества многоцелевого современного истребителя F-16, который может обеспечить преимущество Украины над российскими оккупантами.

Источник: Military Media Center при МОУ

Дословно: "Способен ли F-16 господствовать в украинском небе и закрыть его от российской авиации? Краткий ответ: да, но по очереди...

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*ТТХ на инфографике иллюстративные. В ММС объясняют, что модификаций F-16 много, пока неизвестно, какую из них партнеры смогут передать Украине
ИНФОГРАФИКА ММС

Универсальность

F-16 - это многоцелевой истребитель, который наряду со своим прямым назначением воздушного боя, может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, элемента ПВО и даже специализированного самолета радиоэлектронной борьбы. Таким образом F-16 объединяет в себе функционал всех главных советских платформ, которые сегодня используют Воздушные силы ВСУ.

Вооружение

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Разнообразие средств поражения, которые способна нести эта платформа, действительно впечатляет. Ракеты "воздух-воздух": базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM (в последней модификации ракеты способны поражать цель в режиме самонаведения на расстоянии 180 км); ракеты "воздух-земля": штурмовая AGM-65 "Маверик", противокорабельная и уже известная врагу в наземной версии AGM-84 "Гарпун", не менее знакомая противорадиолокационная AGM-88 HARM, а также крылатая ракета AGM-158 JASSM от Lockheed Martin (HIMARS).

Последняя в базовой версии способна наделать знатной "бавовны" на расстоянии 370 км. Также могут использоваться разнообразные бомбы: корректируемые, свободнопадающие, зажигательные, кассетные. Одним словом, удивить врага есть чем.

Маневренность и "дальнозоркость"

Хотя F-16 немного уступает летной маневренности МиГ-29, эта несущественная разница полностью нивелируется продвинутой электроникой, которая позволяет деклассировать врага на дальних дистанциях. Дальность обнаружения целей радаром AN/APG-80 составляет почти 200 км, а прицельные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN или AN/AAQ-28 LITENING позволяют точно отработать вражеские цели.

Массовость

F-16 самый массовый самолет 4 поколения. Всего было выпущено около 4,600 истребителей этого типа, а это почти втрое больше, чем МиГ-29. Массовость предполагает развитую инфраструктуру, которая пригодится при обслуживании и поддержании боевых возможностей самолета, тогда как дефицит деталей для советских платформ по понятным причинам будет нарастать".

Что предшествовало: Воздушные силы "разложили по полочкам", почему современные многоцелевые истребители могут стать эффективным противодействием вражеской авиации.

Темы: истребителивойнаМинобороны
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