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Шольц підтримує переобрання Байдена: він "кращий" за Трампа

Понеділок, 22 травня 2023, 17:35

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає чинного президента США Джо Байдена "кращим" за попередника Дональда Трампа, тоді як обоє претендують на обрання на цю посаду у 2024 році.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Шольц сказав під час спілкування із учнями однієї з початкових шкіл Берліна в понеділок.

На питання одного з учнів про президентські вибори у США канцлер Німеччини сказав: "Я думаю, що нинішній президент (Джо Байден – ред.) кращий, тому я хочу, щоб його переобрали".

За словами Шольца, багаторічний досвід Байдена на державній службі означає, що він точно знає, "що потрібно робити, щоб запобігти світовій війні".

Водночас він звинуватив Дональда Трампа в розколюванні суспільства, додавши, що його обрання буде негативним не лише для США, але й для Німеччини.

"Якщо всі люди будуть тільки одне проти одного, то не може бути хорошого майбутнього, і саме тому колишній президент, безумовно, підтримує великий розкол у країні (США – ред.)", – цитує Reuters слова Шольца.

Нагадаємо, 25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. 

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Хоча близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись, опитування свідчать, що він продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями – Трампом і губернатором Флориди Роном Десантісом.

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