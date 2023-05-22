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Шольц підтримує переобрання Байдена: він "кращий" за Трампа

Понеділок, 22 травня 2023, 17:35

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає чинного президента США Джо Байдена "кращим" за попередника Дональда Трампа, тоді як обоє претендують на обрання на цю посаду у 2024 році.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Шольц сказав під час спілкування із учнями однієї з початкових шкіл Берліна в понеділок.

На питання одного з учнів про президентські вибори у США канцлер Німеччини сказав: "Я думаю, що нинішній президент (Джо Байден – ред.) кращий, тому я хочу, щоб його переобрали".

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За словами Шольца, багаторічний досвід Байдена на державній службі означає, що він точно знає, "що потрібно робити, щоб запобігти світовій війні".

Водночас він звинуватив Дональда Трампа в розколюванні суспільства, додавши, що його обрання буде негативним не лише для США, але й для Німеччини.

"Якщо всі люди будуть тільки одне проти одного, то не може бути хорошого майбутнього, і саме тому колишній президент, безумовно, підтримує великий розкол у країні (США – ред.)", – цитує Reuters слова Шольца.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. 

Хоча близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись, опитування свідчать, що він продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями – Трампом і губернатором Флориди Роном Десантісом.

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