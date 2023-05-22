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Шольц поддерживает переизбрание Байдена: он "лучше" Трампа

Понедельник, 22 мая 2023, 17:35

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действующий президент США Джо Байден "лучше" своего предшественника Дональда Трампа, тогда как оба претендуют на избрание на эту должность в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Шольц сказал во время общения с учениками одной из начальных школ Берлина в понедельник.

На вопрос одного из учеников о президентских выборах в США канцлер Германии сказал: "Я думаю, что нынешний президент (Джо Байден. – Ред.) лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали".

По словам Шольца, многолетний опыт Байдена на государственной службе означает, что он точно знает, "что нужно делать, чтобы предотвратить мировую войну".

В то же время он обвинил Дональда Трампа в раскалывании общества, добавив, что его избрание будет негативным не только для США, но и для Германии.

"Если все люди будут только друг против друга, то не может быть хорошего будущего, и именно поэтому бывший президент, безусловно, поддерживает большой раскол в стране (США. – Ред.)", – цитирует Reuters слова Шольца.

Напомним, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

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Хотя около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться, опросы свидетельствуют, что он продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами – Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом.

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