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Шольц поддерживает переизбрание Байдена: он "лучше" Трампа

Понедельник, 22 мая 2023, 17:35

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действующий президент США Джо Байден "лучше" своего предшественника Дональда Трампа, тогда как оба претендуют на избрание на эту должность в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Шольц сказал во время общения с учениками одной из начальных школ Берлина в понедельник.

На вопрос одного из учеников о президентских выборах в США канцлер Германии сказал: "Я думаю, что нынешний президент (Джо Байден. – Ред.) лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали".

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По словам Шольца, многолетний опыт Байдена на государственной службе означает, что он точно знает, "что нужно делать, чтобы предотвратить мировую войну".

В то же время он обвинил Дональда Трампа в раскалывании общества, добавив, что его избрание будет негативным не только для США, но и для Германии.

"Если все люди будут только друг против друга, то не может быть хорошего будущего, и именно поэтому бывший президент, безусловно, поддерживает большой раскол в стране (США. – Ред.)", – цитирует Reuters слова Шольца.

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Напомним, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Хотя около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться, опросы свидетельствуют, что он продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами – Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом.

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