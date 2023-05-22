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ССО залишили ворога без "очей": знищено російську "Иронию"

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 18:02
ССО залишили ворога без очей: знищено російську Иронию
скриншот

Оператори Сил спецоперацій України знищили російську сучасний комплекс спостереження "Ирония", встановлений окупантами на одній з операційних ділянок.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: З допомогою цього комплексу росіяни збирали інформацію про дії Сил оборони України і виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.

Група ССО України з допомогою ударного дрону відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки.

Зазначається, що під час роботи воїнів ССО їх прикриття забезпечували дружні підрозділи Сил оборони України.

Напрямок та часові рамки ефективної роботи не розкриваються.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: До комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження.

Теми: ССОвійна
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