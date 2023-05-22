ССО залишили ворога без "очей": знищено російську "Иронию"

Оператори Сил спецоперацій України знищили російську сучасний комплекс спостереження "Ирония", встановлений окупантами на одній з операційних ділянок.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: З допомогою цього комплексу росіяни збирали інформацію про дії Сил оборони України і виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.

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Група ССО України з допомогою ударного дрону відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки.

Зазначається, що під час роботи воїнів ССО їх прикриття забезпечували дружні підрозділи Сил оборони України.

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Напрямок та часові рамки ефективної роботи не розкриваються.

Довідково: До комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження.