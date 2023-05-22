ССО оставили врага без "глаз": уничтожена российская "Ирония"
Операторы Сил спецопераций Украины уничтожили российский современный комплекс наблюдения "Ирония", установленный оккупантами на одном из операционных участков.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: С помощью этого комплекса россияне собирали информацию о действиях Сил обороны Украины и обнаруживали технику и личный состав ВСУ.
Группа ССО Украины с помощью ударного дрона отработала по вражескому комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки.
Отмечается, что во время работы воинов ССО их прикрытие обеспечивали дружественные подразделения Сил обороны Украины.
Направление и временные рамки эффективной работы не раскрываются.
Справка: В комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение.