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ССО оставили врага без "глаз": уничтожена российская "Ирония"

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 18:02
ССО оставили врага без глаз: уничтожена российская Ирония
скриншот

Операторы Сил спецопераций Украины уничтожили российский современный комплекс наблюдения "Ирония", установленный оккупантами на одном из операционных участков.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: С помощью этого комплекса россияне собирали информацию о действиях Сил обороны Украины и обнаруживали технику и личный состав ВСУ.

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Группа ССО Украины с помощью ударного дрона отработала по вражескому комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки.

Отмечается, что во время работы воинов ССО их прикрытие обеспечивали дружественные подразделения Сил обороны Украины.

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Направление и временные рамки эффективной работы не раскрываются.

Справка: В комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение.

Темы: ССОвойна
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