МЗС Австрії викликало посла Угорщини через "тюремне рішення" уряду Орбана

МЗС Австрії висловило протест та викликало угорського посла через рішення Угорщини випускати з в'язниць засуджених за торгівлю людьми іноземців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Посилаючись на переповнення в'язниць, уряд прем'єра Угорщини Віктора Орбана у квітні видав указ, який дозволяє відпускати іноземців, засуджених за контрабанду людей, за умови, що вони покинуть країну протягом 72 годин після звільнення.

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"Ми вважаємо, що це абсолютно неправильний сигнал", – заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг журналістам напередодні засідання Європейського Союзу в Брюсселі.

Шалленберг додав, що він вимагає від Будапешта "повного роз'яснення". Австрія є основним пунктом призначення для нелегальних мігрантів, які прямують до центру ЄС через Угорщину з Балкан. Відень розглядає звільнення торговців людьми як загрозу своїй безпеці.

Для багатьох мігрантів угорський маршрут залишається привабливим, незважаючи на посилені патрулі прикордонної поліції та паркан, який Угорщина збудувала після міграційної кризи в ЄС у 2015 році.

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Опинившись в Угорщині, мігранти можуть перетинати відкриті кордони Шенгенської зони до багатших країн ЄС, таких як Австрія чи Німеччина.

Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, проводить антиімміграційну та жорстку політику щодо надання притулку, що призвело до конфлікту з ЄС і викликало критику з боку Агентства ООН у справах біженців.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи на брифінгу в понеділок, став на захист звільнення ув'язнених, заявивши, що це було "суверенне угорське рішення".

Понад 13% осіб, які перебувають в угорських в'язницях, були ув'язнені за торгівлю людьми, повідомив прессекретар Національної пенітенціарної служби Дьордь Макула в інтерв'ю новинному сайту index.hu.

За даними поліції, протягом останнього місяця на південному кордоні з балканським регіоном угорська поліція щотижня повертала або затримувала понад 2 тисячі нелегальних мігрантів на тиждень.