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В МИД Австрии вызвали посла Венгрии из-за "тюремного решения" правительства Орбана

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 18:39

МИД Австрии выразил протест и вызвал венгерского посла из-за решения Венгрии выпускать из тюрем осужденных за торговлю людьми иностранцев. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ссылаясь на переполнение тюрем, правительство премьера Венгрии Виктора Орбана в апреле издало указ, который позволяет отпускать иностранцев, осужденных за контрабанду людей, при условии, что они покинут страну в течение 72 часов после освобождения.

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"Мы считаем, что это совершенно неправильный сигнал", – заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг журналистам накануне заседания Европейского Союза в Брюсселе.

Шалленберг добавил, что он требует от Будапешта "полного разъяснения". Австрия является основным пунктом назначения для нелегальных мигрантов, которые направляются в центр ЕС через Венгрию с Балкан. Вена рассматривает освобождение торговцев людьми как угрозу своей безопасности.

Для многих мигрантов венгерский маршрут остается привлекательным, несмотря на усиленные патрули пограничной полиции и забор, который Венгрия построила после миграционного кризиса в ЕС в 2015 году.

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Оказавшись в Венгрии, мигранты могут пересекать открытые границы Шенгенской зоны в богатые страны ЕС, такие как Австрия или Германия.

Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, проводит антииммиграционную и жесткую политику в отношении предоставления убежища, что привело к конфликту с ЕС и вызвало критику со стороны Агентства ООН по делам беженцев.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на брифинге в понедельник, встал на защиту освобождения заключенных, заявив, что это было "суверенное венгерское решение".

Более 13% лиц, находящихся в венгерских тюрьмах, были заключены за торговлю людьми, сообщил пресс-секретарь Национальной пенитенциарной службы Дьердь Макула в интервью новостному сайту index.hu.

По данным полиции, в течение последнего месяца на южной границе с балканским регионом венгерская полиция еженедельно возвращала или задерживала более 2 тысяч нелегальных мигрантов в неделю.

Темы: АвстрияВенгрияОрбан
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