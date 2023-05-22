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"Коаліція винищувачів": Португалія не передасть Україні свої F-16 – міністр

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 19:28

Міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо виключив можливість надання Україні португальських F-16 у межах "коаліції винищувачів", але підтвердив готовність долучитись до навчання персоналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Diário de Notícias.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.

"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: коаліціяПортугаліяавіа
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