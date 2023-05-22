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"Коалиция истребителей": Португалия не передаст Украине свои F-16 - министр

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 19:28

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо исключил возможность предоставления Украине португальских F-16 в рамках "коалиции истребителей", но подтвердил готовность присоединиться к обучению персонала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Diário de Notícias.

По словам главы португальского МИД, отправка F-16 является "вопросом, который не обсуждается", поскольку "Португалия не имеет неограниченного количества самолетов".

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"У нас есть те (самолеты – ред.), которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому сейчас этот вопрос не стоит", – сказал Кравиньо.

В то же время он подтвердил, что Португалия "открыта к возможности" обучения украинских летчиков на F-16.

"У нас есть очень хорошие летчики и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, чтобы обучать украинских летчиков", – добавил министр иностранных дел Португалии.

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По разным данным, Военно-воздушные силы Португалии насчитывают от 25 до 27 самолетов F-16.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСША і Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: коалицияПортугалияавиа
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