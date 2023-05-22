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ЄС попередив Сербію про несумісність її відносин з РФ зі вступом до Євросоюзу

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 20:06

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив Сербію, яка веде переговори про вступ до Євросоюзу з 2014 року, що її тісні відносини з Росією несумісні зі шляхом європейської інтеграції. 

Про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Підтримка зв’язків (Сербії. – Ред.) з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, це також шкодить її власним національним інтересам", – заявив Боррель. 

Він закликав Белград узгодити свою зовнішню політику із політикою Європейського Союзу та пришвидшити реформи на шляху до ЄС.

"Ми хочемо просуватися з розширенням (Євросоюзу. – Ред.), і ми надіслали сильний сигнал, що вони (серби. – Ред.) повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України. України прогресує, вони повинні слідувати цим шляхом, у тому ж темпі. Зараз час для них пришвидшити реформи, узгодити (свою політику. – Ред.) з європейськими стандартами. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати", – заявив глава європейської дипломатії.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним втручанням" у внутрішні справи його держави.

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Теми: СербіяЄС
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