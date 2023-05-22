ЄС попередив Сербію про несумісність її відносин з РФ зі вступом до Євросоюзу

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив Сербію, яка веде переговори про вступ до Євросоюзу з 2014 року, що її тісні відносини з Росією несумісні зі шляхом європейської інтеграції.

Про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Підтримка зв’язків (Сербії. – Ред.) з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, це також шкодить її власним національним інтересам", – заявив Боррель.

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Він закликав Белград узгодити свою зовнішню політику із політикою Європейського Союзу та пришвидшити реформи на шляху до ЄС.

"Ми хочемо просуватися з розширенням (Євросоюзу. – Ред.), і ми надіслали сильний сигнал, що вони (серби. – Ред.) повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України. України прогресує, вони повинні слідувати цим шляхом, у тому ж темпі. Зараз час для них пришвидшити реформи, узгодити (свою політику. – Ред.) з європейськими стандартами. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати", – заявив глава європейської дипломатії.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

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Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним втручанням" у внутрішні справи його держави.