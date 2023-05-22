Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС предупредил Сербию о несовместимости ее отношений с РФ со вступлением в Евросоюз

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 20:06

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Сербию, которая ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2014 года, что ее тесные отношения с Россией несовместимы с путем европейской интеграции. 

Об этом Боррель заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка связей (Сербии. – Ред.) с Россией несовместима с ее процессом вступления в ЕС, это также вредит ее собственным национальным интересам", – заявил Боррель. 

Он призвал Белград согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза и ускорить реформы на пути в ЕС.

"Мы хотим продвигаться с расширением (Евросоюза. – Ред.), и мы послали сильный сигнал, что они (сербы. – Ред.) должны воспользоваться моментом, созданным быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, они должны следовать по этому пути, в том же темпе. Сейчас время для них ускорить реформы, согласовать (свою политику. – Ред.) с европейскими стандартами. Они получили уникальную возможность и должны ее использовать", – заявил глава европейской дипломатии.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.

Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что призывы Европейского Союза к его стране присоединиться к санкциям против России из-за войны в Украине являются "грубым вмешательством" во внутренние дела его государства.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СербияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Сербия
Жители Сербии сдали более 13 тысяч единиц оружия после двух массовых расстрелов
Сербия поставила на паузу планы раздачи россиянам паспортов на фоне реакции ЕС
Стрельба в Сербии: более 10 тысяч человек в Белграде требуют отставки чиновников
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: