ЕС предупредил Сербию о несовместимости ее отношений с РФ со вступлением в Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Сербию, которая ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2014 года, что ее тесные отношения с Россией несовместимы с путем европейской интеграции.

Об этом Боррель заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка связей (Сербии. – Ред.) с Россией несовместима с ее процессом вступления в ЕС, это также вредит ее собственным национальным интересам", – заявил Боррель.

Он призвал Белград согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза и ускорить реформы на пути в ЕС.

"Мы хотим продвигаться с расширением (Евросоюза. – Ред.), и мы послали сильный сигнал, что они (сербы. – Ред.) должны воспользоваться моментом, созданным быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, они должны следовать по этому пути, в том же темпе. Сейчас время для них ускорить реформы, согласовать (свою политику. – Ред.) с европейскими стандартами. Они получили уникальную возможность и должны ее использовать", – заявил глава европейской дипломатии.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.

Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что призывы Европейского Союза к его стране присоединиться к санкциям против России из-за войны в Украине являются "грубым вмешательством" во внутренние дела его государства.