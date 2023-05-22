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У Польщі кажуть про причетність РФ і Білорусі до нападів на прикордонників

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 20:30

Прикордонна служба Польщі вважає білоруських і російських офіцерів причетними до організованих атак нелегальних мігрантів на польських прикордонників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польська Прикордонна служба в понеділок повідомила про суботній інцидент, у результаті якого іноземці, деякі з яких були в масках, пошкодили лобове скло службового автомобіля, агресивно реагуючи на патрулі.

"Білоруська (прикордонна – ред.) служба за підтримки постійно намагається створити маршрут нелегальної міграції через нашу країну", – стверджують польські прикордонники, зауважуючи, що нелегальні мігранти щодня з’являються на території, доступній лише для білоруських прикордонників. 

Урядовий уповноважений Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин назвав дії РФ і Білорусі "гібридною операцією".

"Росія залишається головним бенефіціаром дій проти Європи. Запуск маршруту нелегальної міграції проти НАТО був частиною агресивних дій проти Заходу. Росія все ще розраховує на можливість дестабілізувати регіон", – прокоментував він у Twitter.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

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З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Теми: ПольщакордонРосіяБілорусь
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