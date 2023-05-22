В Польше говорят о причастности РФ и Беларуси к нападениям на пограничников

Пограничная служба Польши считает белорусских и российских офицеров причастными к организованным атакам нелегальных мигрантов на польских пограничников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Польская Пограничная служба в понедельник сообщила о субботнем инциденте, в результате которого иностранцы, некоторые из которых были в масках, повредили лобовое стекло служебного автомобиля, агрессивно реагируя на патрули.

"Белорусская (пограничная – ред.) служба при поддержке постоянно пытается создать маршрут нелегальной миграции через нашу страну", – утверждают польские пограничники, отмечая, что нелегальные мигранты ежедневно появляются на территории, доступной только для белорусских пограничников.

Правительственный уполномоченный Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал действия РФ и Беларуси "гибридной операцией".

"Россия остается главным бенефициаром действий против Европы. Запуск маршрута нелегальной миграции против НАТО был частью агрессивных действий против Запада. Россия все еще рассчитывает на возможность дестабилизировать регион", – прокомментировал он в Twitter.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

ВИДЕО ДНЯ

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.