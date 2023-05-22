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Агентство відновлення збирається будувати в громадах універсальні центри безпеки

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 22:27
Агентство відновлення збирається будувати в громадах універсальні центри безпеки
Фото ілюстративне

Агентство відновлення та інфраструктурних проектів оголосило тендер на підготовку типових проєктів для будівництва центрів безпеки в територіальних громадах.

Джерело: повідомлення голови Агентства відновлення та інфраструктурних проектів Мустафи Найєма  

Пряма мова: "Компанія "DAI", яка є виконавцем проєкту USAID ERA оголосила тендер на підготовку проектної документації повторного використання (типових проєктів) для будівництва центрів безпеки – багатофункціональних приміщень, у яких разом розміщуватимуться екстрені служби: поліцейська станція, пожежно-рятувальний загін та медичний підрозділ".

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Деталі: Метою таких центрів є забезпечення доступності публічних послуг та "цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу в проміжок часу до 20 хвилин".

Найєм розповів, що на момент початку війни в Україні вже було створено та функціонувало 37 Центрів безпеки у 12 областях.

У рамках проекту планується розробка трьох варіантів приміщень, які включатимуть:

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  • Пожежно-рятувальний підрозділ разом з поліцією та медичною службою
  • Пожежно-рятувальний підрозділ разом з поліцією
  • Лише пожежний підрозділ.

Пряма мова: "У всіх трьох варіантах  має бути передбачено можливість забезпечення альтернативними джерелами живлення систем життєзабезпечення — джерела автономної генерації електроенергії, засоби автономного опалення, засоби безперебійного доступу до інтернету та зв'язку.

За результатом тендеру ми розраховуємо отримати універсальні технічні рішення проектної документації, розроблені таким чином, щоб їх застосування та наступне впровадження було можливим для найширшого використання та швидкого будівництва, без витрат часу на коригування, включаючи інженерно-технічні системи, споруди цивільного захисту і т.д…

Прийом пропозицій завершиться 16 червня  2023 року о 18:00 за київським".

Теми: УкраїнаКабінет міністрів
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