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Агентство восстановления собирается строить универсальные центры безопасности

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 22:27
Агентство восстановления собирается строить универсальные центры безопасности
Фото иллюстративное

Агентство восстановления и инфраструктурных проектов объявило тендер на подготовку типовых проектов для строительства центров безопасности в территориальных общинах.

Источник: сообщение главы Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафы Найема  

Прямая речь: "Компания "DAI", которая является исполнителем проекта USAID ERA объявила тендер на подготовку проектной документации повторного использования (типовых проектов) для строительства центров безопасности - многофункциональных помещений, в которых вместе будут размещаться экстренные службы: полицейская станция, пожарно-спасательный отряд и медицинское подразделение".

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Детали: Целью таких центров является обеспечение доступности публичных услуг и "круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут".

Найем рассказал, что на момент начала войны в Украине уже было создано и функционировало 37 Центров безопасности в 12 областях.

В рамках проекта планируется разработка трех вариантов помещений, которые будут включать:

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  • Пожарно-спасательное подразделение вместе с полицией и медицинской службой
  • Пожарно-спасательное подразделение вместе с полицией
  • Только пожарное подразделение.

Прямая речь: "Во всех трех вариантах должна быть предусмотрена возможность обеспечения альтернативными источниками питания систем жизнеобеспечения - источники автономной генерации электроэнергии, средства автономного отопления, средства бесперебойного доступа к интернету и связи.

По результатам тендера мы рассчитываем получить универсальные технические решения проектной документации, разработанные таким образом, чтобы их применение и последующее внедрение было возможным для самого широкого использования и быстрого строительства, без затрат времени на корректировку, включая инженерно-технические системы, сооружения гражданской защиты и т.д...

Прием предложений завершится 16 июня 2023 года в 18:00 по киевскому времени".

Темы: УкраинаКабинет министров
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