Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 23:55
ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна
Фото: Getty Images

Європейський Союз засудив кримінальне провадження, ініційоване російською владою проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля 22 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які дії Росії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто бере участь у розслідуванні судом міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є ще одним проявом неповаги Кремля до міжнародних правил та міжнародного права", – йдеться у заяві.

ЄС підтвердив свою повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій понад 120 держав з усіх регіонів світу довірили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини.

"Ми твердо стоїмо на боці суду і залишаємося відданими захисту його персоналу від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", – наголосив Боррель.

Слідчий комітет РФ 21 травня заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ і російського дитячого омбудсмена.

У п’ятницю 19 травня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС.

Теми: ЄСРосіясудПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
ЄС
ЄС попередив Сербію про несумісність її відносин з РФ зі вступом до Євросоюзу
ЄС офіційно запустив місію для зміцнення сектора безпеки Молдови
Навчання українських пілотів F-16 уже почалися − Боррель
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: