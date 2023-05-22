ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна

Європейський Союз засудив кримінальне провадження, ініційоване російською владою проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля 22 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які дії Росії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто бере участь у розслідуванні судом міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є ще одним проявом неповаги Кремля до міжнародних правил та міжнародного права", – йдеться у заяві.

ЄС підтвердив свою повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій понад 120 держав з усіх регіонів світу довірили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини.

"Ми твердо стоїмо на боці суду і залишаємося відданими захисту його персоналу від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", – наголосив Боррель.

Слідчий комітет РФ 21 травня заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ і російського дитячого омбудсмена.

У п’ятницю 19 травня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею.

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Після цього Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС.