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ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 23:55
ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна
Фото: Getty Images

Європейський Союз засудив кримінальне провадження, ініційоване російською владою проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля 22 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які дії Росії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто бере участь у розслідуванні судом міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є ще одним проявом неповаги Кремля до міжнародних правил та міжнародного права", – йдеться у заяві.

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ЄС підтвердив свою повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій понад 120 держав з усіх регіонів світу довірили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини.

"Ми твердо стоїмо на боці суду і залишаємося відданими захисту його персоналу від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", – наголосив Боррель.

Слідчий комітет РФ 21 травня заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ і російського дитячого омбудсмена.

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У п’ятницю 19 травня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею.

Після цього Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС.

Теми: ЄСРосіясудПутін
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