Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС осудил действия России против Международного уголовного суда, который хочет ареста Путина

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 23:55
ЕС осудил действия России против Международного уголовного суда, который хочет ареста Путина
Фото: Getty Images

Европейский Союз осудил уголовное производство, инициированное российскими властями против прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля 22 мая, сообщает "Европейская правда".

"Любые действия России против мандата МУС и попытки запугать тех, кто участвует в расследовании судом международных преступлений, совершенных в Украине, являются политически мотивированными, безосновательными, неоправданными и неприемлемыми. Они являются еще одним проявлением неуважения Кремля к международным правилам и международному праву", – говорится в заявлении.

Реклама:

ЕС подтвердил свою полную поддержку МУС как независимого и беспристрастного судебного учреждения, которому более 120 государств из всех регионов мира доверили обеспечить привлечение к ответственности за тяжкие преступления.

"Мы твердо стоим на стороне суда и остаемся преданными защите его персонала от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем все государства защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, и объединиться против безнаказанности", – подчеркнул Боррель.

Следственный комитет РФ 21 мая заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента РФ и российского детского омбудсмена.

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу 19 мая стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана по неназванной уголовной статье.

После этого Ассамблея государств-участников Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, выразила обеспокоенность из-за объявления в России в розыск прокурора МУС.

Темы: ЕСРосcиясудПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЕС
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: