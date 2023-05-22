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ЕС осудил действия России против Международного уголовного суда, который хочет ареста Путина

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 23:55
ЕС осудил действия России против Международного уголовного суда, который хочет ареста Путина
Фото: Getty Images

Европейский Союз осудил уголовное производство, инициированное российскими властями против прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля 22 мая, сообщает "Европейская правда".

"Любые действия России против мандата МУС и попытки запугать тех, кто участвует в расследовании судом международных преступлений, совершенных в Украине, являются политически мотивированными, безосновательными, неоправданными и неприемлемыми. Они являются еще одним проявлением неуважения Кремля к международным правилам и международному праву", – говорится в заявлении.

ЕС подтвердил свою полную поддержку МУС как независимого и беспристрастного судебного учреждения, которому более 120 государств из всех регионов мира доверили обеспечить привлечение к ответственности за тяжкие преступления.

"Мы твердо стоим на стороне суда и остаемся преданными защите его персонала от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем все государства защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, и объединиться против безнаказанности", – подчеркнул Боррель.

Следственный комитет РФ 21 мая заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента РФ и российского детского омбудсмена.

В пятницу 19 мая стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана по неназванной уголовной статье.

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После этого Ассамблея государств-участников Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, выразила обеспокоенность из-за объявления в России в розыск прокурора МУС.

Темы: ЕСРосcиясудПутин
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