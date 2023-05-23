Обстріли Сумщини: за добу – 80 "прильотів"

Протягом 22 травня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 80 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріли з АГС (34 вибухи).

У Новослобідській громаді був ракетний обстріл (3 ракети).

По Великописарівській громаді росіяни гатили з артилерії (13 вибухів). Одна цивільна особа отримала осколкове поранення та доставлена до медичного закладу. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду та паркан. Також був мінометний обстріл (9 вибухів).

У Миропільській громаді ворог здійснив скидання вибухового пристрою (ВОГ) за допомогою БпЛА (1 вибух).

У Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).