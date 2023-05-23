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Обстрелы Сумщины: за сутки – 80 "прилетов"

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 02:42
Обстрелы Сумщины: за сутки – 80 прилетов
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото ОВА

В течение 22 мая россияне совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 80 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг совершил минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрелы из АГС (34 взрыва).

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В Новослободской громаде был ракетный обстрел (3 ракеты).

По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (13 взрывов). Одно гражданское лицо получило осколочное ранение и доставлено в медицинское учреждение. Также обстрелом поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение и забор. Также был минометный обстрел (9 взрывов).

В Миропольской громаде враг совершил сброс взрывного устройства (ВОГ) с помощью БпЛА (1 взрыв).

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В Юнаковской громаде совершен артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Темы: обстрелСумская область
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