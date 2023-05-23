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Постачання F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців – ВПС США

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 08:25
Постачання F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців – ВПС США
F-16, фото Getty Images

На поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Про це заявив у понеділок міністр ВПС США Френк Кендалл, його цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація президента США наразі надала мало деталей про план оснащення українських ВПС винищувачами американського виробництва або іншими літаками четвертого покоління після того, як Джо Байден оголосив у п'ятницю, що США підтримають спільні навчання українців. 

Відомо, що американський персонал братиме участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами в Європі. 

За словами Кендалла, пройде щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна отримає можливість експлуатувати F-16. Він підкреслив, що потрібно буде опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості. 

"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців", – сказав Кендалл журналістам.

"Кілька місяців" – це відносно швидкі терміни, оскільки, за словами офіційного представника ВПС США, підготовка нового американського пілота на цьому літаку зазвичай займає більше двох років.Навіть курс перепідготовки для пілота F-16, який на певний час відійшов від керування літаком, може зайняти до п'яти місяців. 

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Публічно США місяцями стверджували, що винищувачі не є першочерговим пріоритетом і швидко вичерпають наявні кошти на допомогу Україні замість більш важливих видів озброєнь, таких як танки Abrams i ЗРК Patriot.

Державний департамент заявив напередодні, що Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Теми: винищувачіСШАдопомога Українівійна
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