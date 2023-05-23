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Поставка F-16 в Украину займет минимум несколько месяцев – ВВС США

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 08:25
Поставка F-16 в Украину займет минимум несколько месяцев – ВВС США
F-16, фото Getty Images

На поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

Об этом заявил в понедельник министр ВВС США Фрэнк Кендалл, его цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Администрация президента США пока предоставила мало деталей о плане оснащения украинских ВВС истребителями американского производства или другими самолетами четвертого поколения после того, как Джо Байден объявил в пятницу, что США поддержат совместные учения украинцев. 

Известно, что американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами в Европе. 

По словам Кендалла, пройдет по меньшей мере "несколько месяцев", прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Он подчеркнул, что нужно будет проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве. 

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другой западный истребитель в значительном количестве в руки украинских ВВС раньше, чем через несколько месяцев", – сказал Кендалл журналистам.

"Несколько месяцев" – это относительно быстрые сроки, поскольку, по словам официального представителя ВВС США, подготовка нового американского пилота на этом самолете обычно занимает более двух лет. Даже курс переподготовки для пилота F-16, который на время отошел от управления самолетом, может занять до пяти месяцев. 

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Публично США месяцами утверждали, что истребители не являются первоочередным приоритетом и быстро исчерпают имеющиеся средства на помощь Украине вместо более важных видов вооружений, таких как танки Abrams и ЗРК Patriot.

Государственный департамент заявил накануне, что Соединенные Штаты считают приоритетным обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Темы: истребителиСШАпомощь Украиневойна
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