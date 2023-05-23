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Росіяни поранили трьох людей у Куп’янську і влучили ракетами С-300 в поле під Харковом

Олена РощінаВівторок, 23 травня 2023, 09:10
Росіяни поранили трьох людей у Куп’янську і влучили ракетами С-300 в поле під Харковом
Вирва від удару в полі на Харківщині, фото з Telegram Олега Синєгубова

Минулої доби в районі села В'язове в Харківській області російські війська завдали удару двома ракетами С-300, але влучили в поле, а Куп'янськ обстріляли з РСЗВ і поранили двох жінок і чоловіка.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Загалом протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

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Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки (76-ти та 53-х років) та цивільний чоловік (35 років). Усі постраждалі госпіталізовані.

У районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

Теми: Харківська областьвійна
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