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Россияне ранили трех человек в Купянске и попали ракетами С-300 в поле под Харьковом

Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 09:10
Россияне ранили трех человек в Купянске и попали ракетами С-300 в поле под Харьковом
Воронка от удара в поле на Харьковщине, фото из Telegram Олега Синегубова

За прошедшие сутки в районе села Вязовое в Харьковской области российские войска нанесли удар двумя ракетами С-300, но попали в поле, а Купянск обстреляли из РСЗО и ранили двух женщин и мужчину.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: В целом за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов из ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.

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В результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили две женщины (76-ти и 53-х лет) и гражданский мужчина (35 лет). Все пострадавшие госпитализированы.

В районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар 2 ракетами С-300. Обе попали на открытой местности в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Темы: Харьковская областьвойна
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