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Винищувачі F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні - Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 10:07

Надання Україні винищувачів F-16 є важливим у середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у розв'язаній РФ війні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє Голос Америки.

За його словами, надання F-16 "створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально", адже "поки авіаційна сила не була вирішальним фактором" у війні.

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Кендалл також відзначив ефективність систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в України.

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", – додав посадовець.

Він також наголосив, що в допомозі США Україні "були інші значно вищі пріоритети" і тому США не почали передачу цих літаків раніше.

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"Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз... гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу", – сказав Кендалл.

Раніше Френк Кендалл також заявляв, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Державний департамент заявив напередодні, що Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Теми: винищувачівійнаУкраїнаСША
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