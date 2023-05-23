Винищувачі F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні - Пентагон

Надання Україні винищувачів F-16 є важливим у середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у розв'язаній РФ війні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє Голос Америки.

За його словами, надання F-16 "створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально", адже "поки авіаційна сила не була вирішальним фактором" у війні.

Кендалл також відзначив ефективність систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в України.

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", – додав посадовець.

Він також наголосив, що в допомозі США Україні "були інші значно вищі пріоритети" і тому США не почали передачу цих літаків раніше.

"Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз... гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу", – сказав Кендалл.

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Раніше Френк Кендалл також заявляв, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Державний департамент заявив напередодні, що Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.