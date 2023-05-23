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Истребители F-16 не изменят кардинально ситуацию в войне – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 10:07

Предоставление Украине истребителей F-16 важно в среднесрочной перспективе, но не изменит кардинально ситуацию в развязанной РФ войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает Голос Америки.

По его словам, предоставление F-16 "создаст промежуточные возможности, которых украинцы пока не имеют, но не это изменит ситуацию кардинально", ведь "пока авиационная сила не была решающим фактором" в войне.

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Кендалл также отметил эффективность систем противовоздушной обороны, которые есть на вооружении у Украины.

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс коренным образом", – добавил чиновник.

Он также отметил, что в помощи США Украине "были другие значительно более высокие приоритеты" и поэтому США не начали передачу этих самолетов раньше.

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"Думаю, рационально было принять это решение сейчас... думаю, мы должны начать думать наперед на более долгую перспективу", – сказал Кендалл.

Ранее Фрэнк Кендалл также заявлял, что на поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

Государственный департамент заявил накануне, что Соединенные Штаты считают приоритетным обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Темы: истребителивойнаУкраинаСША
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