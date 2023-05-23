Росіяни знову зосередилися на Білогорівці, Кізомисі й Херсоні – ОВА

Вирва від удару на Харківщині, фото з Telegram Олега Синєгубова

Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Донецька, Миколаївська й Херсонська області продовжують потерпати від російської навали.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій щодо ситуації в регіонах станом на 09:00 вівторка 23 травня

Деталі: Чернігівщина: за добу – 3 обстріли, із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади. Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються.

В понеділок за день росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська громади.

У Великописарівській громаді одна людина отримала осколкове поранення та доставлена до медичного закладу. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду.

Запорізька область: ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці – за допомогою БПЛА, по Червоному і Білогір'ю – з РСЗВ.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, 88 артударів "рашисти" завдали по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам. Населення не зачепило.

Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровська область: 22 травня ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Застосував важку артилерію. Вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих та поранених.

Харківська область: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка та Берестове.

Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнали 2 жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Куп’янську від обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 35 років.

Армія РФ завдала ракетного удару системою ЗРК С-300 по району с. Вязове Харківського району. Дві ракети влучили на відкритій місцевості в поле. Руйнувань та постраждалих немає.

Луганська область: у понеділок росіяни обстріляли Стельмахівку, Невське та Білогорівку.

"Ворог знов зосередив свою увагу на Білогорівці, б’є реактивною та ствольною артилерією, атакує з повітря, влаштоває штурми піхотою", – повідомили в ОВА.

За добу російські війська здійснили 87 обстрілів (392 снаряди).

"Ворог влаштував декілька таборів для підготовки мобілізованих, навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом", – додали в Луганській ОВА.

Донецька область: росіяни здійснили 35 обстрілів, під вогнем окупантів було 12 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Тоненьке, с.Карлівка, с.Стара Миколаївка, с.Іванівське, с.Дружба, с.Миколаївка, с.Червоне.

Пошкоджено 12 об’єктів: 7 житлових будинків, бомбосховище, ЛЕП, будівля СЕС, цивільний автомобіль, лікарня.

За добу по області – 1 загиблий, 5 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожих ударних БПЛА.

Напередодні противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих та руйнувань.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл (373 снарядів), з них по м. Херсон – 6 обстрілів.

Через ворожі удари по Станіславу загинув 45-річний чоловік: він отримав травми, несумісні з життям. Через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

Внаслідок артилерійського обстрілу с . Качкарівка Бериславського району осколкове поранення дістала 62-літня жінка.

Продовжуються ворожі атаки на смт. Козацьке та с. Веселе Каховського району. Поранень зазнали дві жінки, яких в стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні.

Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації: вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.

Зі ствольної артилерії атаковано с. Михайлівка Бериславського району, внаслідок чого пошкоджено технічне обладнання на вишці оператора мобільного зв'язку.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.