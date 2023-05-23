Россияне снова сосредоточились на Белогоровке, Кизомысе и Херсоне – ОВА

Воронка от удара на Харьковщине, фото из Telegram Олега Синегубова

Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Николаевская и Херсонская области продолжают страдать от российского нашествия.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 23 мая

Детали: Черниговщина: за сутки – 3 обстрела, из артиллерии и минометов, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: утром россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская и Шалыгинская общины. Предварительно – без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры. Данные уточняются.

В понедельник за день россияне совершили 12 обстрелов. Зафиксировано 80 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Новослободская, Великописаревская общины.

В Великописаревской общине один человек получил осколочное ранение и доставлен в медицинское учреждение. Также обстрелом повреждены частный дом, автомобиль, хозяйственная постройка.

Запорожская область: враг нанес 94 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области: по Новоданиловке, Горькому и Малой Токмачке авиационные, по Малиновке – с помощью БПЛА, по Красному и Белогорью – из РСЗО.

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Кроме того, 88 артударов "рашисты" нанесли по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорску и другим прифронтовым селам. Население не задело.

Пока зафиксировано 18 гражданских разрушенных объектов. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровская область: 22 мая враг дважды обстрелял Никопольский район. Применил тяжелую артиллерию. Ударил по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам. Прошло без погибших и раненых.

Харьковская область: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Морозовая Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерно, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка и Берестовое.

В результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены 8 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получили 2 женщины – 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Купянске от обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 35 лет.

Армия РФ нанесла ракетный удар системой ЗРК С-300 по району с. Вязове Харьковского района. Две ракеты попали на открытой местности в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Луганская область: в понедельник россияне обстреляли Стельмаховку, Невское и Белогоровку.

"Враг вновь сосредоточил свое внимание на Белогоровке, бьет реактивной и ствольной артиллерией, атакует с воздуха, устраивает штурмы пехотой", – сообщили в ОВА.

За сутки российские войска совершили 87 обстрелов (392 снаряда).

"Враг устроил несколько лагерей для подготовки мобилизованных, обучают их по ускоренной программе максимум две недели на территории фермерских хозяйств между Меловым и Старобельском", – добавили в Луганской ОГА.

Донецкая область: россияне совершили 35 обстрелов, под огнем оккупантов было 12 населенных пунктов: Авдеевка, Часов Яр, Торецк, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, с.Тоненькое, с.Карловка, с.Старая Николаевка, с.Ивановское, с.Дружба, с.Николаевка, с.Красное.

Повреждены 12 объектов: 7 жилых домов, бомбоубежище, ЛЭП, здание СЭС, гражданский автомобиль, больница.

За сутки по области – 1 погибший, 5 раненых.

Николаевская область: ночью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два вражеских ударных БПЛА.

Накануне противник совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской общины. Без пострадавших и разрушений.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 61 обстрел (373 снарядов), из них по г. Херсон – 6 обстрелов.

Из-за вражеских ударов по Станиславу погиб 45-летний мужчина: он получил травмы, несовместимые с жизнью. Из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.

В результате артиллерийского обстрела с. Качкаровка Бериславского района осколочное ранение получила 62-летняя женщина.

Продолжаются вражеские атаки на пгт. Казацкое и с. Веселое Каховского района. Ранения получили две женщины, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

Кизомыс и дальше страдает от ударов российской авиации: ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен до основания, еще два – повреждены. Пострадавших среди местных нет.

Из ствольной артиллерии атаковано с. Михайловка Бериславского района, в результате чего повреждено техническое оборудование на вышке оператора мобильной связи.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 47 человек.