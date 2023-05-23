Нідерланди спроможні першими надати F-16 Україні – радник Резнікова

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Його слова наводить видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сака, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".

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Наразі Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є "оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року", цитує видання речника Міністерства оборони Нідерландів. "Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – сказав він.

Нідерланди також мають ще 18 винищувачів F-16, "які більше не використовують в оперативних цілях" і "також можуть бути використані за іншим призначенням". 12 з цих 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, зазначив речник.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра днями анонсував, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться "дуже скоро".

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у травні заявляв, що Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.