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Нидерланды способны первыми предоставить F-16 Украине – советник Резникова

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 10:10

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допускает, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.

Его слова приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Сака, "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители".

Сейчас Нидерланды имеют 24 истребителя F-16, которые "оперативно пригодны к развертыванию" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года", цитирует издание представителя Минобороны Нидерландов. "После этого они будут доступны для другого назначения, например, для продажи", – сказал он.

Нидерланды также имеют еще 18 истребителей F-16, "которые больше не используют в оперативных целях" и "также могут быть использованы по другому назначению". 12 из этих 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но передачу отложили, отметил спикер.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на днях анонсировал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется "очень скоро".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в мае заявлял, что Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16 и ведет переговоры со своими союзниками.

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Темы: истребителиНидерландыУкраина
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