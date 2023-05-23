Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды способны первыми предоставить F-16 Украине – советник Резникова

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 10:10

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допускает, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.

Его слова приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Сака, "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители".

Реклама:

Сейчас Нидерланды имеют 24 истребителя F-16, которые "оперативно пригодны к развертыванию" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года", цитирует издание представителя Минобороны Нидерландов. "После этого они будут доступны для другого назначения, например, для продажи", – сказал он.

Нидерланды также имеют еще 18 истребителей F-16, "которые больше не используют в оперативных целях" и "также могут быть использованы по другому назначению". 12 из этих 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но передачу отложили, отметил спикер.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на днях анонсировал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется "очень скоро".

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в мае заявлял, что Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16 и ведет переговоры со своими союзниками.

Темы: истребителиНидерландыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
истребители
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: