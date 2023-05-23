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СБУ схопила в Черкасах "на гарячому" розвідника РФ: збирав дані про ППО

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 травня 2023, 10:30
СБУ схопила в Черкасах на гарячому розвідника РФ: збирав дані про ППО
Фото: пресслужба ОГП

Контрозвідка СБУ викрила та затримала під час відеозйомки в Черкасах агента російської розвідки, який збирав дані про місця базування і переміщення українських військових та систем ППО.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, фігурант – колишній український військовослужбовець. Під час захоплення ворогом територій регіону вирішив вступити на службу до підрозділу генштабу збройних сил РФ. Він "злив" його представникам усю відому інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України".

 

Деталі: Пізніше агент російської воєнної розвідки отримав нове завдання – проведення розвідувально-підривної діяльності на користь агресора.

 

У травні 2023 року чоловік прибув з тимчасово окупованих районів держави через Росію на підконтрольну Україні територію. Для конспірації рухався заздалегідь узгодженим маршрутом під виглядом ВПО.

На виконання завдання кураторів підозрюваний мав здобувати дані щодо місць розташування та функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу та інших важливих для ворога точок.

Агента держави-агресора затримано безпосередньо під час відеозйомки об’єктів у Черкасах.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Теми: СБУвійнаУкраїнаРосія
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