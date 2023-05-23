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СБУ схватила в Черкассах "на горячем" разведчика РФ: собирал данные о ПВО

Станислав ПогориловВторник, 23 мая 2023, 10:30
СБУ схватила в Черкассах на горячем разведчика РФ: собирал данные о ПВО
Фото: пресс-служба ОГП

Контрозведка СБУ разоблачила и задержала во время видеосъемки в Черкассах агента российской разведки, который собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, фигурант - бывший украинский военнослужащий. Во время захвата врагом территорий региона решил поступить на службу в подразделение генштаба вооруженных сил РФ. Он "слил" его представителям всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины".

 

Детали: Позже агент российской военной разведки получил новое задание - проведение разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

 

В мае 2023 года мужчина прибыл из временно оккупированных районов государства через Россию на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации двигался по заранее согласованному маршруту под видом ВПЛ.

На выполнение задания кураторов подозреваемый должен был получать данные о местах расположения и функционирования объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других важных для врага точек.

Агента государства-агрессора задержали непосредственно во время видеосъемки объектов в Черкассах.

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Темы: СБУвойнаУкраинаРосcия
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