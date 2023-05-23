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Киян попереджають про рух важкої військової техніки: Це навчання

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 11:10
Киян попереджають про рух важкої військової техніки: Це навчання
Фото ілюстративне з Telegram Сухопутних військ

23-25 травня у Києві та області проходитимуть військові навчання з метою нарощування бойових спроможностей війська, у зв’язку з чим заплановане переміщення військових та важкої техніки.

Джерело: Командування Сухопутних військ у Telegram

Дослівно командування: "У Києві та області з 23 по 25 травня пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння".

Деталі: Метою заходу називають нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

У зв'язку з навчанням здійснюватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Громадян просять зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення військових.

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Теми: КиївКиївська областьЗбройні сили
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