Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Киян попереджають про рух важкої військової техніки: Це навчання

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 11:10
Киян попереджають про рух важкої військової техніки: Це навчання
Фото ілюстративне з Telegram Сухопутних військ

23-25 травня у Києві та області проходитимуть військові навчання з метою нарощування бойових спроможностей війська, у зв’язку з чим заплановане переміщення військових та важкої техніки.

Джерело: Командування Сухопутних військ у Telegram

Дослівно командування: "У Києві та області з 23 по 25 травня пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння".

Деталі: Метою заходу називають нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

У зв'язку з навчанням здійснюватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Громадян просять зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення військових.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиївКиївська областьЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Київ
Київський тіктокер звинувачував у війні з РФ "сатанинську мафію"
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
У Києві відбулась хода на честь захисників Маріуполя
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: