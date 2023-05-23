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Киевлян предупреждают о движении тяжелой военной техники: Это учения

Ирина БалачукВторник, 23 мая 2023, 11:10
Киевлян предупреждают о движении тяжелой военной техники: Это учения
Фото иллюстративное из Telegram Сухопутных войск

23-25 мая в Киеве и области будут проходить военные учения с целью наращивания боевых возможностей войска, в связи с чем запланировано перемещение военных и тяжелой техники.

Источник: Командование Сухопутных войск в Telegram

Дословно командование: "В Киеве и области с 23 по 25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения".

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Детали: Целью мероприятия называют наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

В связи с учениями будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Граждан просят сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении военных.

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Темы: КиевКиевская областьВооруженные силы
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